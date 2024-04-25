حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين

يستمر تطور الأحداث في الجامعات الأمريكية في ظل تزايد التعاطف مع فلسطين، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر السابع، وارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين، بدورها كشفت شرطة لوس أنجلوس، وجود عناصر لها داخل جامعة جنوب كاليفورنيا بناء على طلب من إدارة الجامعة، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية»، فيما عمدت شرطة تكساس لاحتجازعدد من الطلاب المتظاهرين المؤيدين لفلسطين من داخل حرم جامعة تكساس بأوستن.

ضرورة إدارة الخلاف بين الصين وأمريكا

في الولايات المتحدة الأمريكية، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى إدارة الاختلاف بينهما بـ«مسؤولية».

اشتباكات مستمرة في فلسطين المحتلة

ميدانيا، في فلسطين المحتلة وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أثناء اقتحام بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، في الوقت الذي شهدت مدينة الخليل الفلسطينية اندلاع حريق ضخم في مدينة الخليل بالضفة الغربية، فيما وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى يوسف النجار، في غزة، نتيجة قصف الاحتلال لعدد من المناطق بمدينة رفح الفلسطينية.

وفي البحر الأحمر، أكدت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 4 مسيرات فوق مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

في الوقت نفسه، ذكرت الوكالة ارتفاع عدد الجثث في مقبرة جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس إلى 310 شهداء، بعد انتشال 25 جثة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ201 وسط محاولات إقليمية ودولية لإيقاف الحرب، التي خلفت حتى الآن أكثر من 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.

استمرار المفاوضات لإيقاف الحرب

يأتي هذا فيما تحاول وساطة مصرية قطرية أمريكية إيقاف الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 7 أشهر والتي تم إيقافها لمدة أسبوع فقط في نوفمبر الماضي وسط فشل إيقافها مجددا في الوقت الحالي وسط تمسك كل من الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بموقفهما مما أدى إلى عدم نجاح تنفيذ هدنة مرة أخرى