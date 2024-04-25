تطورات الحالة الصحية للفنان تامر ضيائي بعد إجراءه عملية قسطرة في القلب

استقرت الحالة الصحية للفنان تامر ضيائي، بعد إجراءه عملية القسطرة في القلب، إذ أنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، دخل على إثرها إحدى المستشفيات .

تطورات الحالة الصحية لـ تامر ضيائي

وتحدث أحد أفراد أسرة الفنان تامر ضيائي لـ«الوطن»، أن الفنان تامر ضيائي أجرى عملية القسطرة لأن حالته كانت تستدعي ذلك، وتركيب دعامة في القلب، وهو حاليا داخل العناية المركزة، ومن المقرر نقله إلى غرفة عادية بعد أمر من الأطباء .

أبرز أعمال تامر ضيائي

قدّم الفنان تامر ضيائي، العديد من الأدوار المميزة واشتهر عند الجمهور، بشخصيته في مسلسل الصياد، الذي عرض عام 2014.

تدور أحداثه حول شاب يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، وبعد أن يقع له حادث يعيقه عن ممارسة مهام عمله، ويجري استبعاده عن العمل في الجهاز، ولكن في وقت لاحق يقع أفراد الجهاز الأمني في حيرة أمام إحدى القضايا، ولا يبقى أمامهم سوى الاستعانة مجددًا بنفس الشاب الذي استغنوا عنه في السابق ليساعدهم في كشف الغموض حول هذه القضية.