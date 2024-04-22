إصابة الفنان تامر ضيائي بجلطة.. ونقله إلى قصر العيني التعليمي

تعرض الفنان تامر ضيائي لوعكة صحية مفأجاة، خلال الساعات القليلة الماضية، ونُقل إلى أحد المستشفيات، في منطقة القاهرة.

تعرض تامر ضياء لوعكة صحية

ونشر تامر ضيائي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أنّه نُقل إلى مستشفى قصر العيني التعليمي، وعلّق قائلا: «بداية جلطة دعواتكم».

مشاركة تامر ضيائي بمسلسل الصياد

وقدّم الفنان تامر ضيائي، العديد من الأدوار المميزة واشتهر عند الجمهور، بشخصيته في مسلسل الصياد، الذي عرض عام 2014، كانت تدور أحداثه حول شاب يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، وبعد أن يقع له حادث يعيقه عن ممارسة مهام عمله، يتم استبعاده عن العمل في الجهاز، ولكن في وقت لاحق يقع أفراد الجهاز الأمني في حيرة أمام إحدى القضايا، ولا يبقى أمامهم سوى الاستعانة مجددًا بنفس الشاب الذي استغنوا عنه في السابق ليساعدهم في كشف الغموض حول هذه القضية.

وشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم يوسف الشريف، مي سليم، سناء شافع، أحمد صفوت، دينا فؤاد، إيناس كامل، أشرف مصليحي، هبة عبد العزيز.