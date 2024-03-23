مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. بهجت يتعرض لـ وعكة صحية

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة أحدثًا مثيرة كشفت العديد من الحقائق، وبدأت الحلقة 12 بتعرف عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، على صورة من ضمن الصور القديمة التي يحتفظ بها جده معه، ويكتشف بعدها حقيقة صديقه فريد، ويكتشف أنه مطلوب لدى الشرطة في بريطانيا.

رد فعل هنادي مهنا «فلة» على تقديم الشبكة لها

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة، قدم محسن منصور«حنفي»، الشبكة إلى هنادي مهنا «فلة» ولكن رد فعلها كان يشمل نوعا من الجفاء.

واكتشف يحيى الفخراني «بهجت»، حب خالد شباط «عمر» بعد مروره بوعكة صحية ونقله للمستشفى، ليكون رد فعل «عمر» على مكالمة من أحد الطلاب في سنتر الدروس الخصوصية بأنه انتقل إلى مكان تواجد جده وقال له لن أتركك لحظة واحدة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

أبطال مسلسل عتبات البهجة: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد.