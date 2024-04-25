فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة في «طيبة الجديدة»

أعلن المهندس علاء عبد الله مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة للتخصيص، بمقابل الانتفاع السنوي بموقعين في المدينة، هما المسطح الأخضر بمنطقة إسكان الشباب والمستقبل، وحديقة تحيا مصر بمنطقة عمارات الاسكان الاجتماعي، منطقة الـ480 فدانا، بمساحة لا تزيد على 40 متر مربع للعربة الواحدة.

إجراء قرعة علنية

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إلى أنه يجرى شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز حتى يوم الثلاثاء 7 مايو، ويجرى تقديم الطلبات بالجهاز، وإرفاق المستندات المطلوبة من يوم الأربعاء 8 مايو القادم، وحتى يوم الأربعاء 15 من نفس الشهر، وفي حالة وجود عدد للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط أكثر من الأماكن المتاحة يجرى إجراء قرعة علنية، مع وجود كشف للانتظار في حالة طلب أعداد أخرى.

زيادة الرقعة الخضراء في المدينة

ووقع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، بهدف تنمية الوعي البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في إطار مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر تعظيما لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ، وفي إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة العاجلة.

وصرح رئيس الجهاز، بأن الهدف من البروتوكول هو الحفاظ على كل نقطة مياه وتوفير الأغذية، من خلال زراعة 1350 شجرة مثمرة من المانجو والبرتقال والتين في مناطق مختلفة بالمدينة.

طرح 5 محال تجارية وصيدليتين بالعبور الجديدة

وأعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 5 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تصل إلى 40 متر مربع، بمنطقة 2600 فدان بالحي 39، وطرح مخبز بمساحة 1460متر مربع بمنطقة خدمات الفيروز بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 12 مايو.

تشغيل 3 مواقع انتظار للمركبات بالعبور الجديدة

وطرح الجهاز حق استغلال وتشغيل 3 مواقع انتظار للمركبات بمناطق مختلفة بالحي الأول بالمدينة بمساحات تتراوح من 1000: 2700 متر مربع، بنظام مقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد العلني لهذا الطرح يوم الأربعاء 22 مايو.

جدير بالذكر أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقري الجهازين، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلتين والمخبز وأماكن انتظار المركبات فى مواعيد العمل الرسمية للجهازين.