الحجز بنظام القرعة العلنية.. «الإسكان» تطرح 600 وحدة كاملة التشطيب خلال أيام

قالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة بصدد الانتهاء من طرح 600 وحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بمساحات تبدأ من 100 متر، وتصل إلى 150 متر مربع، وذلك بمشروع «جنة» للإسكان الفاخر، بعدة مدن جديدة، منها: «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والمنصورة الجديدة».

طرح جديد من «الإسكان»

وكشف المصادر لـ«الوطن» تفاصيل حجز وحدات الطرح الجديد من وزارة الإسكان، موضحة أن الوحدات السكنية الجاري طرحها للمواطنين، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري بمشروع «جنة» للإسكان الفاخر، ومن المنتظر أن تحجز بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين، لضمان الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن القسط الأول يسدد بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

خطوات حجز شقق جنة الإسكان الفاخر

وأكدت المصادر أن خطوات حجز شقق الطرح الجديد فور إعلان تفاصيله، يجرى عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، باتباع التالي:

- سداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية الجاري طرحها، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

- إدخال كلمة المرور والرقم القومي للراغبين في حجز الوحدة السكنية.

- حجز الوحدة السكنية من خلال الضغط على أيقونة «أرغب في التقدم» وبعدها تظهر على الشاشة عبارة «للإطلاع فقط»، وتوضح الهئية من خلالها البيانات الأساسية بالإستمارة، ومواعيد الحجز.

- تظهر شاشة حجز الوحدة السكنية بيانات الوحدات المتاح حجزها مرتبة باسم المحافظة المطلوب الحجز فيها، واسم المدينة، والمنطقة، ونوع الوحدة، ورقم العمارة والشقة المراد حجزها.

- يتمكن المقدم على الحجز من إمكانية طباعة كامل بيانات الإستمارة، لحين بدء إجراءات حجز الوحدات الجاري طرحها.

- استكمال سداد مبلغ 20% من قيمة الوحدة السكنية، و(1) مصاريف إدارية + %5.0 لصالح مجلس أمناء المدينة المتقدم للحجز بها، وذلك من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر.

- يسدد المستفيد 10% من إجمالي قيمة الشقة عند استلامها، وسداد في ثمن الوحدة، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر فائدة البنك المركزي المصري وقت الطرح، وهي تعادل 70%، بالإضافة إلى 2%، تنفيذا لتعليمات وزارة المالية، بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل لصالح بنك التعمير والإسكان.

- القسط الأول للوحدة السكنية يسدد بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الشقة، على أن تكتب شيكات آجلة بالمبالغ المستحقة، قبل استلامها.