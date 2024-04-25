جدول فاعليات حافل لمكتبة الإسكندرية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024

تشارك مكتبة الإسكندرية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي تنطلق أعمال دورته الـ33 من يوم 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل، ويقوم بتنفيذه مركز أبو ظبي للغة العربية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وقال الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إنّ المكتبة تشارك في هذه الدورة بمشاركة فاعلة، خاصة وأن مصر هي ضيف الشرف في معرض أبو ظبي، وأن الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ هو الشخصية المحورية للمعرض، لأنه عميد الرواية العربية، وأول عربي يحصل جائزة نوبل.

ركن خاص لمكتبة الإسكندرية في معرض أبو ظبي للكتاب

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، في بيان صحفي، أنّ المكتبة تشارك بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفدا رفيع المستوى من المكتبة في برنامج الفعاليات، حيث يشارك الدكتور أحمد زايد في الندوة الافتتاحية للشخصية المحورية وضيف الشرف بعنوان «نجيب محفوظ.. مرآة للتاريخ والمجتمع».

جدول فاعليات مكتبة الإسكندرية في معرض أبو ظبي للكتاب

كما يشارك الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بندوة حول كتاب المعرض (كليلة ودمنة) ويقدم إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة، ويشارك المهندس أحمد سمير؛ رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بندوة حول «التحول الرقمي والرقمنة بوابة المعرفة والتمكين في القرن الحادي والعشرين: نظرة على دور مكتبة الإسكندرية».

ويقدم كل من محمد صبحي رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة ومروة الغرباوي مير إدارة خدمات المكتبات المتخصصة ورشة حول الخدمات التي تقدمها مكتبة الإسكندرية لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يقدم الدكتور مدحت عيسى؛ قائم بأعمال مدير مركز ومتحف المخطوطات ورشة حول المخطوط العربي بين الأصل والمطبوع وهي تتبع ملامح المخطوط العربي.

والجدير بالذكر أن السيدة أم كلثوم ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ أهدت مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية، لعرضها ضمن المجموعات الخاصة بالمكتبة، وسوف يجري الإعلان عنها قريبًا.