اتحاد الناشرين يستعد للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، بدء التجهيز لشحن إصدارات المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام في أبريل ومايو المقبلين، مشيرا إلى التنسيق مع إحدى شركات الشحن لنقل إصدارات المشاركين إلى المعرض.

موعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024

وقال الاتحاد في بيان له، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يقام في الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو 2024، وجرى تكليف مؤسسة الاتحاد العربي بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض، بسعر مناسب عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف، حتى توصيل الكتب للجناح، فضلا عن تحدي أسعار شحن كل طرد مرتجع شامل المصاريف كافة، حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن.

وأوضح البيان: «يكون استلام الطرود بمخازن الشركة، اعتبارا من يوم 15 مارس حتى 25 من الشهر نفسه، مع العلم أنه سيجري تحصيل جنيه واحد إضافي (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016، وفقا لتعليمات الشحن».

يجب مطابقة كشوف التعبئة والفواتير للطرود

وشدد الاتحاد، على ضرورة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، وألا تحتوي على أى كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أي كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، مؤكدا أن من يخالف ذلك من الناشرين يتحمل الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، والتعويضات اللازمة كافة عن تعطل الشحنة.