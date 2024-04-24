«تحالف الأحزاب» في ذكرى تحرير سيناء: نفخر بالدور الوطني لأبناء القبائل

وجه تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيا، رسالة تقدير لجميع أبناء وقبائل سيناء، على دورهم الوطني فى تحرير سيناء.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل» ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «نقول لجميع أبناء وقبائل سيناء، لقد كنتم رجالا ووطنيين وشرفاء، وكلنا نفتخر بكم، وتحية لكم جميعا من أسرة تحالف الأحزاب المصرية».

ذكرى تحرير سيناء

واجتمع تحالف الأحزاب المصرية، اليوم، بمناسبة حلول عيد تحرير سيناء، موجها التهئنة للرئيس السيسي، والقوات المسلحة المصرية وشعب مصر العظيم، بمرور 42 عاما على تحرير سيناء فى 25 إبريل 1982.

ووجه رؤساء الأحزاب تحية لزعماء مصر، وخاصة الشهيد الراحل أنور السادات.

شهد الاجتماع الحديث عن الدور الوطني لمشايخ وقبائل وشباب شمال وجنوب سيناء ضد العدو الصهيوني وأهمية توجيه الشكر لهم.