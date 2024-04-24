«الجيل»: ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة عيد عزة وكرامة للشعب المصري

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، إن ذكرى تحرير سيناء التي تصادف يوم 25 أبريل من كل عام، عيد عزة وكرامة للشعب المصري، التي استعادت فيها مصر «سيناء»، تلك البقعة الطاهرة والذكية برائحة أرواح شهدائنا العطرة.

وأضاف «هجرس» في بيان، أن هذا اليوم سيظل خالدا في وجدان الشعب المصري، الذي يحتفل فيه بانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة، التي تقدم أرواحها فداء للوطن، مؤكدا أن شعبنا الباسل وتدافع قواتنا عن تراب مصرنا غاليا ونفيسا، بقيادة حكيمة ورشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ذكرى تحرير سيناء

شدد على أهمية المشروعات القومية والنهضة الحقيقية، التي تنفذها القيادة السياسية داخل سيناء في مختلف المجالات، لإعادة إحياءها كجزء أصيل من تراب مصر الطاهر، موضحا أن سيناء من أولويات أجندة الرئيس السيسي، وظهر ذلك مع توليه حكم البلاد، من خلال خطة التنمية المستدامة والشاملة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، ونستكملها خلال السنوات المقبلة، ليكتمل حلم المصريين بالوصول للجمهورية.

المشروعات القومية والنهضة

هنأ حسن هجرس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بحلول الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.