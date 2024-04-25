لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ»: تحرير سيناء خير دليل على تضحيات الجيش لحماية الوطن

قدمت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الحبيبة التي توافق 25 أبريل من كل عام، مؤكدًة أنَّه يوم عزة وكرامة لمصرنا الغالية، ورمزًا ودليلاً على بطولات وتضحيات الجيش المصري.

ذكرى تحرير سيناء

وقالت «إسحق»، في تصريحات لها اليوم، إنَّ تحرير أرض الفيروز لم يكن لولا تضحيات باسلة وأرواح مثابرة من أبطالنا رجال القوات المسلحة، الذي سطروا -ولا يزالوا- تاريخًا ناصع البياض في خدمة الوطن والحفاظ على مقدرات شعبه، مستلهمين روح السادس من أكتوبر للقضاء على الإرهاب ودحض براثن الظلام، وداعمين لمسيرة تنمية وإعمار غير مسبوقة، تقودها رؤية رشيدة وحكيمة من الرئيس السيسي، مدعومًا بشعب مخلص ومحب يلتف حول قائده.

القضاء على الإرهاب

وشددت على ضرورة أن ينتبه المصريون للأخطار التي تحيط بوطنهم، وأن عليهم أن يتكاتفوا ويتَّحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، داعمين مؤسسات الدولة -وفي مقدمتها الجيش والشرطة- دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأوضحت أنَّ المصريين سيتذكرون دائمًا دور القوات المسلحة المصرية في تحرير أرض سيناء الغالية، وأن أبناء الوطن ما زالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهيرها بتضحيات أبنائها من القوات المسلحة والشرطة، داعية الله أن يعيد هذه الذكرى للمصريين ولمصرنا العزيزة وشعبها بالخير واليمن والبركات.