عضو بـ«الشيوخ»: سيناء تعيش أزهى عصورها بعد القضاء على الإرهاب

هنأ النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أنها ذكرى عظيمة وخالدة في ضمير شعبنا بكل طوائفه.

يوم الفخر والعزة

وأشارعضو مجلس الشيوخ في تصريحات له اليوم، إلى أن الخامس والعشرين من أبريل من كل عام هو يوم الفخر والعزة والكرامة، إذ جرى فيه رفع العلم على أرض مصر، وجرى إعلان هذا اليوم عيدا وطنيا مصريا، واستردت مصر أرضها من براثن الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير وتضحيات ثمينة بُذلت من قبل أبطال جيشنا الباسل وشعبنا العظيم.

وأوضح أنه في عام 1982، رحل آخر جندي إسرائيلي عن أرض سيناء، تاركا وراءه ذكرى هزيمة نكراء، وفاتحا الباب أمام عودة مصر إلى سيادتها الكاملة على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أن ذكرى تحرير سيناء هو عيد النصر والكبرياء، والعزة والكرامة، وهو عيد استعادة الهوية الوطنية، وعودة الروح المصرية الأصيلة إلى شبه الجزيرة الحبيبة.

يوم يخلد بطولات

وأكد أن فخر واعتزاز مصر بهذا اليوم لا يوصف، حيث أن ذكرى تحرير سيناء يومٌ يخلد بطولات جيشنا الباسل، وصبر شعبنا العظيم، وإيمانه الراسخ بوحدته الوطنية وقوة إرادته، التي دحضت الإرهاب، وأزالت براثن الظلام عن سيناء، ليبدأ فيها عصرًا جديدًا في عهد الرئيس السيسي بتنمية شاملة لكل أقطار وطننا الغالي.

وأضاف أن سيناء تعيش أزهى عصورها بعد القضاء على الإرهاب، وبدء مسيرة التنمية والإعمار تحت قيادة الرئيس السيسي، لتكون تلك البقعة في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.