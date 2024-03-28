كيف عبثت التنظيمات الإرهابية بليبيا؟.. قضية ناقشتها الحلقة الثالثة من مليحة

استعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة الأخطار التي تجابه مصر من الاتجاه الغربي خاصة التنظيمات الإرهابية التي قامت بعدد من العمليات الإرهابية استهدفت جنود وضباط الجيش المصري على النقاط الحدودية بين مصر وليبيا.

الإرهابيون سيطروا على ليبيا بعدما غرقت البلاد في الفوضى

وبحسب «سكاي نيوز» فإن ميليشات إرهابية انتهكت حرمة الأراضي الليبية بعدما غرقت البلاد في الفوضى منذ عام 2011 والتي ارتكبت عددا ضخما من الجرائم في حق المدنيين الليبيين وفي حق الوافدين منهم وقتلت بدم بارد آلاف الليبيين وغير الليبين.

واستخدم تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية الموجودة في ليبيا مناطق الجنوب لتكون قاعدة لشن هجمات داخل ليبيا والدول مجاورة مستغلة الفراغ الأمني الذي ساد البلاد بعد سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمتها ضربات جوية لحلف شمال الأطلسي في 2011.

ولسنوات طويلة عاشت العاصمة الليبية طرابلس حالة من الفوضى وعدم الاستقرار منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، إذ أصبحت الكلمة العليا للميليشيات الإرهابية المسلحة بعيدًا عن سلطة القانون والدولة.

التنظيمات الإرهابية حاولت السيطرة على مقدرات وثروات الشعب الليبي

وحاولت التنظيمات الإرهابية، السيطرة على مقدرات الشعب الليبي وحاولت الاستيلاء على أمواله وثرواته، كما واجهت بالعنف والاختطاف والقتل كل محاولة للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن ليبيا كانت مرتعا لـ ميليشيات داعش وأنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي ولواء ثوار 17 فبراير ولواء راف الله الساحتي ومجلس شورى مجاهدي درنة ومجلس ثوار أجدابيا.

وشهدت ليبيا صراعات مسلحة بين هذه التنظيمات الإرهابية وبعضها البعض، بالإضافة إلى تحالف البعض منها في مواجهة الجيش الوطني الليبي والذي استطاع دحر الإرهاب وتأمين المدن الليبية واعادة السيطرة عليها بعدما نجحت الميليشيات الإرهابية في حكمها لفترة.