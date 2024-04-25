7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون

مع تناول أطعمة غير مناسبة مثل الوجبات السريعة أو التي تحتوي على دهون كثيرة أو المقلية في الزيوت، يعاني كثيرون من التهابات المعدة وانتفاخ القولون العصبي وحدوث آلام شديدة به، ما يجعل الشعور بعدم الارتياح يلازمهم وقد يصل الأمر إلى حد الذهاب إلى الطوارئ للحصول على علاج سريع لتهدئة الآلام.

وأوضح موقع «health line» الطبي، مشروبات طبيعية يمكن تناولها للتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، والتخلص من انتفاخ القولون العصبي، وهي كما يلي:

اليانسون

اليانسون يساعد على الحد من بعض أعراض القولون وتخفيفها، مثل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة، فضلات عن تحريك الفضلات العالقة وعلاج الإمساك، والعمل على مقاومة متلازمة القولون المتهيج.

عصير الأناناس

الأناناس يحتوي على «إنزيم البروميلين» ويعمل على تكسير البروتينات وتحسين الهضم وتخفيف بعض أعراض القولون العصبي.

عصير التفاح

يساعد على تنظيف القولون ويكسر السموم ويحسين وظائف الكبد ويساعده على العمل بكفاءة أكبر، ويُنصح بتناول كوب من الماء بعد نصف ساعة من شرب عصير التفاح.

الكمون المغلي

الكمون به خصائص مضادة للأكسدة، وذلك لاحتوائه على مركبات الإبيجينين واللوتولين وخصائص مضادة للالتهاب، كما أنه يساعد على علاج الإسهال والغثيان، والانتفاخ المرتبط بمتلازمة القولون العصبي والتشنجات المعوية.

شاي الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب، كونه من مضادات الأكسدة، ويعمل على تقوية بطانة المعدة ويعزز حركة الأمعاء، ويقلل من التقلصات، فضلا عن علاج عسر الهضم والانتفاخات والغازات.

الشمر المغلي

يمكن أن يساعد تناول الشمر في تخفيف أعراض القولون العصبي مثل الغازات وانتفاخ وتقلصات البطن، والتخلص من الإمساك.

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة، ويعمل على تطهير القولون، ويمكن خلط عصير الليمون مع كوب من الماء الفاتر مع ملح البحر والعسل للحصول على أفضل النتائج.