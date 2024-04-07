طريقة عمل بسكويت اليانسون بخطوات بسيطة.. مذاق لا يقاوم في العيد

البسكويت من الحلويات التي يفضل المصريون تناولها في الأعياد والمناسبات، ويعتبر تحضير البسكويت بالنكهات المختلفة من الطقوس الثابتة لدى العائلات والأسر في عيد الفطر المبارك، منها بسكويت اليانسون الذي يمكن لربة المنزل تحضيره بمكونات متوفرة في المنزل.

في وقت لا يتجاوز 35 دقيقة، يمكن لربة المنزل تحضيربسكويت اليانسون بخطوات سهلة وبسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البسكويت باليانسون

½ كوب سمنة.

3 حبات بيض.

ملعقتان من اليانسون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بورد.

3 أكواب دقيق.

2 عبوة فانيليا.

كوب سكر.

طريقة عمل البسكويت باليانسون للشيف نجلاء الشرشابي

ضعي السكر والسمنة في وعاء عميق وقلبي جيدًا بالمضرب الكهربائي.

اخلطي الدقيق واليانسون والملح والبيكنج بودر معا جيدًا في وعاء عميق، ثم اسكبي عليه خليط السمنة والسكر مع الخفق باستمرار.

أضيفي بعد ذلك البيض والفانيليا واخفقي الخليط حتى يصبح عجين.

افردي العجين ثم شكليه على شكل دائري أو حسب الرغبة.

رصي البسكويت في صينية الفرن ثم اخليه الفرن واتركيه حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.

بعد خروج البسكويت من الفرن يترك حتى يبرد تمامًا ثم يقدم في طبق التقديم.

نصائح تقديم البسكويت باليانسون