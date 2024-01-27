«من غير أدوية».. 7 أكلات ومشروبات تساعد على علاج الإمساك المزمن  

يُصاب البعض بالإمساك الذي يسبب لهم ألمًا والشعور بعدم الراحة، ويحاول بكل السبل البحث عن أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من هذا الأمر المزعج، إذ يتعرض له الشخص نتيجة نقص السوائل والألياف الغذائية وعدم ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التخلص من الفضلات أكثر من 3 مرات أسبوعيًا، تناول عدد من الأطعمة والمشروبات التي تعالج الإمساك، وفقًا لما أوضحه موقع Medical News Today، وهي كالتالي:

أكلات ومشروبات تعالج الإمساك

- الزبادي واللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب والزبادي على بكتيريا مفيدة تعمل على تعزيز حركة الأمعاء ومقاومة الإمساك، فقد أشارت الدراسات إلى أنّ اللبن الرئب لديه القدرة على تخفيف آلام البطن المصاحبة للإمساك بنسبة تتراوح ما بين 10 و40%.

- الكيوي

تعتبر من الفاكهة الغنية بالألياف الغذائية التي تعزز حركة الأمعاء، وتهدئ من أعراض تهيج القولون العصبي، ما يساعد على الوقاية من الإمساك.

- الشوفان

الشوفان هو مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، ويساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

- عصير التفاح

يحتوي عصير التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى البكتين وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء، ما يجعل عصير التفاح مفيدًا في تعزيز وتحفيز حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك.

- البرقوق

احتواء البرقوق على نسبة عالية من الألياف والسكر المعروف باسم السوربيتول، يجعله ضمن أهم الأطعمة التي تساهم في علاج الإمساك.

البرتقال وعصير الليمون لعلاج الإمساك

بدورها، اعتبرت الدكتورة ليندا جاد الحق خلال، حديثها مع «الوطن» أنّ البرتقال من الفواكه المهمة التي تسهل عملية خروج الفضلات من الجسم، بفضل احتوائه على الألياف الغذائية التي تنظم عملية الهضم وحركة الأمعاء، كما يحتوي البرتقال على مواد طبيعية تعمل على إفراز السوائل في الجسم، ما يساعد على التخلص من الإمساك بشكل سريع.

ويساعد أيضًا شرب الليمون مع الماء الدافئ، في التخفيف من أعراض الإمساك، من خلال عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، وذلك لأن الليمون يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للأكسدة، التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء.