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رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم

كتب:

مريم شريف
11:59 ص | الخميس 25 أبريل 2024
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم، في الاحتفال بافتتاح الخدمات الجديدة للكنيسة الإنجيلية بالمقطم، بمشاركة راعي الكنيسة القس نادي لبيب.

وفي بداية فعاليات الاحتفال، جرى افتتاح مكتبة الكنيسة إهداء من الدكتور القس يوسف بطرس، كما تم افتتاح مبنى الخدمات الجديد لخدمة شعب الكنيسة وأهالي حي المقطم.

حضر الافتتاح، الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة، والقس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والشيخ سعيد مسعد إمام جامع المقطم، والقمص باسيليوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالمقطم، وعدد كبير من قيادات وقسوس سنودس النيل الإنجيلي، والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية من الأزهر والأوقاف والكنيسة، والقيادات التنفيذية والشعبية بحي المقطم.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمته، راعي وشعب الكنيسة وأهالي حي المقطم، قائلا: «كنيسة المقطم حالة خاصة بمعناها الحقيقي لرسالة الكنيسة المحلية، في بناء الجسور وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أعتز كثيرًا بجروب المحبة الذي قدم نموذجًا للعيش المشترك بين جميع عناصر المجتمع داخل حي المقطم».

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