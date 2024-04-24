رئيس الإنجيلية يهنئ المنتخبين الجدد لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام المنتخبين الجدد من سنودس النيل الإنجيلي، عن مجمع الدلتا شيخ عصام عطيه صليب من الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، وعن مجمع ملوي الشيخ أمير بنيامين لويز من الكنيسة الإنجيلية الأولى بالعزيه، وعن مجمع أسيوط الشيخ باسم نجيب مرقس من الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، وعن مجمع العليا القس مجدي فواد عبد النور راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام.

وعبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بالمناخ الصحي لمقومات الديمقراطية في انتخابات الطائفة الإنجيلية، كما أشاد زكي بالجهد المبذول وشفافية الإجراءات الانتخابية.

وقال رئيس الإنجيلية: «أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام الجدد، ونحن دائمًا وأبدًا ملتزمون في خدمة كلمة الله وخدمة بلادنا، ونصلي أن يمنح الله السلام لمصر والعالم».

وقد استؤنفت صباح اليوم الأربعاء الدورة 134 لسنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية، أعمالها لليوم الثالث على التوالي والمنعقدة بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.