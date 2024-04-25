«مجاهدي سيناء»: الجيش بذل جهدا كبيرا لرصد تحركات العدو في سيناء قبل نصر أكتوبر

قال عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنّ القوات المسلحة والمخابرات المصرية بذلا جهدا كبيرا لرصد تحركات العدو ومطاردته وإبطال العديد من الأعمال التفجيرية حتى جاء نصر أكتوبر العظيم، والذي يمثل إنجازا كبيرا للجندي المصري الذي استطاع اختراق خط بارليف وعبوره للضفة الشرقية خلال 6 ساعات فقط.

الشعب ساند القوات المسلحة

وأضاف «جهامة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية DMC، أنّ الشعب المصري وقف خلف القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر، وفي إحدى الفترات توقف الاحتفال بأعياد سيناء لمدة 4 أو 5 سنوات بسبب الإرهاب الذي اجتاحها.

الإرهاب في سيناء كان مؤامرة

وتابع أنّ الإرهاب في سيناء كان مؤامرة كبيرة للغاية تصدّت لها القوات المسلحة والشعب المصري كله، الذي التف لدعم جيشه من أجل إعادة سيناء إلى أحضان مصر، وذلك كان مقابل الكثير من دماء الشهداء.