طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية في سيناء.. «أراضٍ مستصلحة ومنازل بدوية»

طرحت محافظتي شمال وجنوب سيناء أراضٍ مستصلحة عبارة عن 5 أفدنة ومنازل بدوية بمساحة 200 متر مربع، لجميع المصريين الراغبين في التقديم.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الطرح يأتي استكمالا لجهود محافظتي شمال وجنوب سيناء لطرح المرحلة الأولى للتجمعات التنموية عام 2021، حيث جرى طرح المرحلة الثانية أسبقية أولى بـ10 تجمعات سكنية زراعية، اعتبارا من اليوم بإجمالي 408 فرص.

وأشارت إلى أنّ عدد تجمعات محافظة شمال سيناء 7 تجمعات تنموية وتضم «ك 61 بغداد / الدفيدف / النوافعة / طيبة التمد / طويل الحامض / النثيلة 1 / النثيلة 2»، بإجمالي 332 فرصة شاغرة، و3 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء وتضم تجمعات «السحيمي / الحمة / وادى سعال» بإجمالي 76 فرصة، على أن يتم الإعلان عن باقي الفرص الشاغرة بالتجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء تباعا.

5 فدان زراعی

وكشفت المصادر، عن أنّه يجب أن يخصص لكل فائز بالقرعة منزلا، إضافة إلى 5 أفدنة زراعية جاهزة للزراعة، مع الالتزام بالشروط والضوابط والأسعار الواردة في كراسة الشروط المعلن عنها بالموقع، وطبقا لشروط وضوابط وأحكام القانون (14) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى تقديم الطلبات ورفع المستندات الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، بالموقع الالكتروني «ستثمر في مصر» www.investinegypt.gov.eg.

وأشاد جمال عبدالسلام زيدان رئيس اتحاد الشاغلين بتجمع النهايات بمدينة رأس سدر جنوب سيناء، بطرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، مؤكدا أنّ الطرح الجديد يهدف إلى تنمية سيناء، وهو حلم لكل المصريين على مدار التاريخ.

وأشاد بإنجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «نأمل في سعي الدولة المصرية لاستكمال باقي المشروعات بالتجمعات التنموية لطرح الفرص الشاغرة أمام المواطنين في أسرع وقت ممكن، خاصة أنّ بعض التجمعات التنموية ما زال يحتاج لبعض الأعمال، مثل دخول المرافق مياه وكهرباء وغيره حتى يصبح جاهزا للسكن الفوري».