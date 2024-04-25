شيماء البرديني: المشروعات القومية حولت سيناء إلى نموذج متميز للتنمية الشاملة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ الدولة المصرية لم تترك مشروعًا ذا صدى في مختلف أنحاء البلاد إلا ومدّت جسوره إلى سيناء الحبيبة، لتصبح أرض الفيروز نموذجًا متميزًا للتنمية الشاملة.

وأضافت البرديني في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك مناسبة إلا ويعبر فيها عن عميق تحيته وامتنانه لأسر الشهداء الأبطال الذين بذلوا أغلى ما يملكون فداءً للوطن.

وأوضحت أنّ مشروعات سيناء تشمل مختلف جوانب الحياة، بدءًا من الحماية الاجتماعية والإسكان الاجتماعي اللائق، مرورًا بالرعاية الصحية المجانية، وصولًا إلى الاستثمارات الضخمة في العريش والشيخ زويد، وتطوير شبكات الصرف الصحي، ودعم زراعة القمح للعام الثاني على التوالي.

وأشارت إلى أنّ المشروعات العملاقة لم تقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل فتحت آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، تجسيدًا لإرادة المصريين في بناء مستقبل أفضل على أرض سيناء.

ولفتت البرديني إلى أنّ العلم المصري يرفرف خفاقًا فوق كل مشروع في سيناء، ليصبح رمزًا للسيادة والوحدة الوطنية، مشيرة إلى أنّ أبناء سيناء أنفسهم هم من يديرون وينفذون هذه المشروعات، إيمانًا راسخًا منهم بأهمية التنمية وتحقيق الرخاء.

وأكدت أنّ سيناء عادت بالفعل إلى حضن الوطن من خلال المشروعات العملاقة، وحلم التنمية أصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع، بفضل قيادة الرئيس السيسي وإرادة المصريين.