نظام سداد ثمن منازل وأراضي سيناء.. التقسيط على 20 سنة والحجز من اليوم

حددت الهيئة العامة للاستثمار، أسعار المنازل والأراضي الزراعية التي طرحتها أمام المواطنين للتقديم على حجزها في محافظتي شمال وجنوب سيناء، إذ يبدأ الحجز عليها من اليوم، كما حددت نظام التقسيط، إذ تصل مدة السداد إلى 20 سنة دون فوائد تشجيعًا للمواطنين على تعمير سيناء.

قيمة المنزل بالأرض وأسلوب السداد

وأكّدت كراسة الشروط، التي أعلنتها هيئة الاستثمار، أن قيمة المنزل بمساحة 200 مترًا مربعًا كامل التشطيب + 5 أفدنة زراعية مرفق بشبكة الري بإجمالي مبلغ «مليون و200 ألف جنيه»، ويتم سدادها وفقا للآلية التالية :

- سداد نسبة 10% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الأرض والمسكن عند التخصيص وتبلغ 120 ألف جنيه.

- سداد نسبة 5% قسط أول من إجمالي قيمة الأرض والمسكن بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد والتسليم ، على أن يتم متابعة اثبات الجدية للزراعة الفعلية كل 6 أشهر من تاريخ التسليم.

- في حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض والمنزل ويعتبر ما تم سداده مقابل انتفاع بالأرض والمسكن خلال المدة.

- سداد نسبة 10% قسط ثاني من إجمالي قيمة الأرض والمسكن بعد 6 سنوات من تاريخ التعاقد.

- سداد نسبة 75% تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنة دون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.

السداد بنظام الدفع الإلكتروني

يتمّ سداد قيمة التعاقد ومقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطني طبقا للقرار رقم 10 لسنة 2012 وتعديلاته بواقع 1% من القيمة التعاقدية بنظام الدفع الاليكتروني كالتالي:

- بالنسبة لمحافظة شمال سيناء يتم السداد على حساب إيرادات منازل وأراضي التجمعات التنموية بوسط سيناء ببنك مصر على حساب داخلي رقم (4/93523/900/9).

رقم الحساب الدولي رقم EG470001000100000009900935234) IBAN).

- بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء علي الكود المؤسسي للمحافظة رقم (21700101).

توطين المصريين في سيناء

وكانت الهيئة العامة للاستثمار، طرحت أمس، المرحلة الثانية للتجمعات التنموية في سيناء، وتضم 10 تجمعات «سكنية زراعية» في المناطق الصحراوية في شمال وجنوب سيناء، لتوطين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء، حيث يتسلم كل مستفيد منزل 200 متر كامل التشطيب جاهز للسكن و 5 أفدنة زراعية متصلة بشبكة الري جاهزة للزراعة.