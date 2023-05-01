رئيس مدينة طور سيناء: إزالة 25 حالة تعد على أراضي الدولة منذ بداية العام

أكد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه عقد مجلس تنفيذي للمدينة بحضور أحمد الحضري نائب رئيس المدينة وسهير عبد العاطي سكرتير المدينة ومديري الإدارات ورؤساء الأحياء، لمناقشة أعمال تنفيذ الموجة 21 للإزالات، مشيراً إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد على ضرورة إزالة أي حالات تعد على أملاك الدولة فور رصدها.

وأشار إلى أنّ هناك تنسيق كامل بين قوات الشرطة ومجلس المدينة لتنفيذ القرارات لحماية حقوق الدولة، موضحًا أنّ القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء.

تنفيذ الموجة رقم 21

وقال رئيس مدينة طور سيناء، إنه كلف أحمد الحضري نائب رئيس المدينة، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية رئيس قرية الجبيل ومدير إدارة أملاك الدولة ومدير وحدة المتغيرات المكانية، لحصر كافة حالات التعدي على أملاك الدولة بقرية الجبيل، مشيرًا إلى انطلاق أعمال اللجنة لتشمل باقي أحياء المدينة والقرى التابعة لها وذلك لتنفيذ أعمال الموجه الـ21 من أعمال الإزالة.

إزالة 25 حالة تعدٍ

وأكد رئيس مدينة طور سيناء، أنه جرى إزالة نحو 25 حالة تعدٍ منذ بداية العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وشدد رئيس المدينة على وحدة المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة والإدارة الهندسية بضرورة عمل بيان توضيحي بكافة القطع والعشش المخالفة والجاري إزالتها.