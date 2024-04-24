تفاصيل طرح أراضي تجمعات تنموية بشبه جزيرة سيناء

كشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، للتجمعات التنموية بشبة جزيرة سيناء، أنه يضم 7 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء، وهى « ك 61 بغداد، الدفيدف، النوافعة، طيبة التمد، طويل الحامض، النثيلة 1، والنثيلة 2»، بإجمالي 332 فرصة شاغرة.

طرح 3 تجمعات تنموية بجنوب سيناء

في محافظة جنوب سيناء، جرى طرح 3 تجمعات تنموية فقط، وهى: «السحيمي، الحمة، وادي سعال»، بإجمالي عدد 408 فرص بمحافظة جنوب سيناء، ليصبح إجمالي الفرص المخصصة للطرح بالمحافظتين، عدد 740 فرصة.

المواصفات الخاصة بالطرح الجديد

كشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، للتجمعات التنموية بشبة جزيرة سيناء، أنه يمكن للراغبين في التقديم الإطلاع على كل تفاصيل وبيانات المشروع بمشتملاته، وهو عبارة عن «المنازل والأراضي والمنشآت الخدمية بكل تجمع»، من خلال تصفح الموقع من هنــــا

كانت «الوطن» انفردت بنشر تفاصيل الطرح الجديد للتجمعات التنموية بشبة جزيرة سيناء، الذي يضم طرح أراضي مستصلحة، ومنازل كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، بعدد 10 تجمعات تنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.