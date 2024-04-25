 تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 10 سفن، وجرى تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 850 شاحنة و45 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 448 شاحنة و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 402 شاحنة و12 سيارة.

تداول 2000 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين الحرية وأمل وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و388 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي «كوين، بريدج، أور وسينا».

وصول وسفر 1685 راكبًا

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 1685 راكبًا بموانيها.