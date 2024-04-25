أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية للسائحين والطلاب الأجانب (خاص)

أعلن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موافقة المجلس الأعلى للآثار على تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف، بالنسبة للزوار الأجانب، بداية من 1 نوفمبر، ما عدا رسوم زيارة هرم «خوفو» من الداخل، إذ جرى تفويض وزير السياحة والآثار فى تحديدها للمصريين والأجانب.

تعديل أسعار تذاكر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عدد المواقع الأثرية والمتاحف التى جري تعديل أسعار زيارتها بداية من شهر نوفمبر الجاري بلغت 87 موقعا ومتحفا، من إجمالي عدد المواقع والمتاحف التي تبلغ 161 موقعا ومتحفا، موضحا أن أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي:

سعر دخول قلعة صلاح الدين

- سعر تذكرة زيارة قلعة صلاح الدين ستكون بداية من 1نوفمبر المقبل للسائح الأجنبي 550 جنيها، وللطالب الأجنبي 275 جنيها.

- سعر تذكرة دخول مدرسة السلطان حسن، وجامع الرفاعي بداية من نوفمبر المقبل 220 جنيها للسائح الأجنبي، و110 جنيهات للطالب الأجنبي.

- سعر تذكرة دخول المتحف المصري بالتحرير للسائح الأجنبي 550 جنيها، وللطالب الأجنبي275 جنيها.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمتحف الفن الإسلامي 340 جنيها، وللطالب الأجنبي 170 جنيها.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمتحف المركبات الدولية 300 جنيها، و170 جنيها للطالب الأجنبي.

منطقة أهرامات الجيزة

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمنطقة أهرامات الجيزة 700 جنيه، و350 جنيها للطالب الأجنبي.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لهرم خفرع 280 جنيها، و140 جنيها للطالب الأجنبي.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لهرم خوفو من الداخل 1000 جنيه، وللطالب الأجنبي 500 جنيه.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لهرم منكاورع 280 جنيها، و140 جنيها للطالب الأجنبي.

منطقة سقارة

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمنطقة سقارة ومتحف إيمحتب 600 جنيه، و300 جنيه للطالب الأجنبي.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لقلعة قايتباي 200 جنيه، و100 جنيه للطالب الأجنبي.

معابد الكرنك

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمعابد الكرنك، والتي تشمل زيارة طريق الكباش 600 جنيه، و300 جنيه للطالب الأجنبي.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمعبد الأقصر، والتي تشمل زيارة طريق الكباش 500 جنيه، وللطالب الأجنبي 250 جنيها.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمعابد أبس سمبل، بأسوان 750 جنيها، وللطالب الأجنبي 375 جنيها.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمعابد أبوسمبل خلال احتفالية تعامد الشمس بيومي 22 أكتوبر و22 نوفمبر من كل عام 1200 جنيه، وللطالب الأجنبي 600 جنيه.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبي لمتحف فيلة 550 جنيها، وللطالب الأجنبي 275 جنيها.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبى لمعبد إدفو 550 جنيها، وللطالب الأجنبى 275 جنيها.

- سعر تذكرة زيارة السائح الأجنبى لمعبد كوم أمبو 450 جنيها، وللطالب الأجنبي 225 جنيها.