«السياحة» تنظم زيارة إلى معبد الكرنك للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة

نظمت وزارة السياحة والآثار اليوم، زيارة إلى معبد الكرنك في الأقصر للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، أنّ المشاركة في مثل هذه الأحداث يأتي من منطلق اهتمام الوزارة بإنجاح الحدث القومي واستغلاله بالشكل الذي يسهم في الترويج والدعاية السياحية للمقصد السياحي المصري وما به من مقومات وميزة تنافسية، واستمرارا لنهج مصر ودورها الداعم لشباب العالم لدعم العقول الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ مشاركتها في الحدث تأتي من خلال تنظيم زيارة للمشاركين في المسابقة من المصريين والأجانب لمعبد الكرنك في الأقصر، لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة، وتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر.

2000 مشارك من مختلف دول العالم

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنّ المسابقة يشارك بها نحو 2000 مشارك من مختلف دول العالم بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات دولية ورؤساء كبرى الشركات الصناعية للبرمجة العالمية.