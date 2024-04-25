ضبط عصابتين بتهمة ارتكاب 20 واقعة سرقة في الفيوم والجيزة

حقق قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الفيوم والجيزة، نتائج إيجابية لضبط الخارجين عن القانون، حيث جرى ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وقطع الضفيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 18 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات «18 دراجة نارية».

وفي مديرية أمن الجيزة، جرى ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية توك توك بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات 2 توك توك لدى عميلهم سىء النية، عاطل، واتخذت الإجراءات القانونية.