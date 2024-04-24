القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عدة حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون ولاسيما جرائم السرقة.

وتمكنت الحملات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (عاملة - مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بسرقة (عملات أجنبية - مشغولات ذهبية) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتها (مبلغ مالي – جهاز لاب توب – علبة بداخلها مجموعة من الإكسسوارات – مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول)، وأرشدت عن باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميليها سيئا النية تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

- ضبط (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة وحدات التكييف الخارجية من الطابق الأرضي بدائرة القسم، وبحوزته (سيارة ملاكي مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب السرقات – 6 وحدات خارجية ماركات مختلفة – 2 جهاز تكييف – مبلغ مالي - الأدوات المستخدمة في وقائع السرقة) وبمواجهته اعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

- ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص لـ ثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطه في سرقة السيارات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.

- ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة (سيارة) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

- ضبط (عاملة) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، وأرشدت عن المشغولات الذهبية لدى عميلها (صاحب محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.