القبض على 8 تجار مخدرات بتهمة غسل 900 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (900 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.