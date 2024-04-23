القبض على 6 متهمين بالاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، من ضبط 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – ميزان حساس).

كما جرى ضبط سائق، عامل، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، بالإضافة إلى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (1,300 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ميزان حساس).