«ثقافة الطفل» ينظم احتفالية خاصة في الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

يستعد المركز القومي لثقافة الطفل لتقديم احتفالية خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ42، ضمن احتفالية وزارة الثقافة بهذه المناسبة الغالية.

وتحدث الكاتب محمد ناصف عبد الحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، عن تفاصيل الاحتفالية التي يقدمها المركز، قائلا: «احتفالية كبرى بذكرى تحرير سيناء في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب غدا الجمعة في الساعة السادسة مساء».

حفل توقيع كتاب «من يحارب بيد واحدة»

وأضاف ناصف لـ«الوطن»: «يتضمن الحفل العديد من الفعاليات، بينها افتتاح معرض فني (سيناء في قلب الوطن)، وهو نتاج المسابقة التي أعلن عنها المركز سابقا، وحفل توقيع كتاب (من يحارب بيد واحدة) للكاتب المحارب أحمد محمد عبده من سلسلة (حكايات الانتصار)، ويعقبها حفل فني، إلى جانب ورش للحديث مع الأطفال حول دور القوات المسلحة، والسياسة المصرية في استراد سيناء، ورسم سيناء وعلم مصر على الوجوه».

وأكمل: «وفي الختام حفل فني يبدأ بكورال سلام يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية وبعدها فريق بنات وبس يقدم بعض اللوحات الغنائية الوطنية، وفريق عرائس الماريونت (كروكي) سيقدم فقرات وطنية، ثم أخيرا فقرة للأراجوز».

احتفالات عيد تحرير سيناء الـ42

وأعدت وزارة الثقافة برنامجا حافلا للاحتفاء بعيد تحرير سيناء في مختلف قطاعات الوزارة والأقاليم الثقافية، وانطلقت أولى الفعاليات يوم الثلاثاء الماضي من قصر ثقافة العريش بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.