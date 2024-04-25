ضبط متهم بسرقة حسابات المواطنين على فيس بوك

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم على فيس بوك، وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته 3 هواتف محمولة، و6 شرائح هاتف محمول، وسيارة ملاكي.

وبفحص المضبوطات تبيّن وجود آثار ودلائل على ارتكاب 23 واقعة بذات الأسلوب بعدد من المحافظات، وبمواجهته اعترف بمزاولة النشاط لتحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.