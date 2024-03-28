ضبط متهم استولى على حسابات المواطنين عبر «فيسبوك»
كتب:
محمد بركات
02:09 م | الخميس 28 مارس 2024
الداخلية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين، بتضررهم من اضطلاع أحد الأشخاص بسرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجمتاعي «فيسبوك»، وانتحال صفاتهم واستغلالها في تحويل مبالغ مالية من معارفهم.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا).
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بمحافظة القليوبية، وبحوزته (4 هواتف محمولة- 38 شريحة - مبلغ مالي- كمية لمخدر الحشيش).
وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع، بقصد تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.