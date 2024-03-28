ضبط متهم استولى على حسابات المواطنين عبر «فيسبوك»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين، بتضررهم من اضطلاع أحد الأشخاص بسرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجمتاعي «فيسبوك»، وانتحال صفاتهم واستغلالها في تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا).

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بمحافظة القليوبية، وبحوزته (4 هواتف محمولة- 38 شريحة - مبلغ مالي- كمية لمخدر الحشيش).

وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع، بقصد تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.