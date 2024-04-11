ضبط متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج «مزورة»، وعدد من الشهادات المزورة، و2 كارنيه مزور باسم وصورة المتهم ومستندات خاصة براغبي السفر، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير «جهاز حاسب آلي - طابعة كمبيوتر - هاتف محمول»، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.