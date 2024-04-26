5 طرق للتفرقة بين الأسماك الطازجة والفاسدة قبل شم النسيم.. «صحة البحر الأحمر» توضح

حذرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي من شراء وتناول الأسماك الفاسدة مع قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، والتأكد من أن الأسماك طازجة قبل تناولها حفاظاً على الصحة العامة.

كيف تفرق بين الأسماك الطازجة والفاسدة؟

ونشرت صحة البحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، تحذيرًا المواطنين من تناول الأسماك الفاسدة، وكيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والطازجة؟.

الأسماك الطازجة

جاء في بيان صحة البحر الأحمر، بأن الأسماك الطازجة لون الخياشيم يكون أحمر زاهي، ولامع ورائحته مقبولة، وعند قطعها لا يوجد بها نزيف دموي، والتأكد من أنها طازجة توضع في إناء به ماء فتهبط إلى القاع على الفور.

الأسماك الفاسدة

وأوضح بيان صحة البحر الأحمر، أن الأسماك الفاسدة لون الخياشيم بني أو غامق وتكون رائحة السمك كريهة، وعند قطعها يحدث نزيف عبارة عن سائل أحمر يكون رائحته كريهة، وعند وضعها في إناء به ماء تطفو إلى الأعلى.

التسمم الغذائي

وأوضح بيان صحة البحر الأحمر، أنه في حالة تناول الأسماك وحدوث أي أعراض الاتصال بالأرقام الخاصة، بطوارئ التسمم الغذائي 137- 16474