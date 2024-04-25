«الصحة» تحذر مرضى الكلى من تناول الأسماك المملحة.. حافظوا على سلامتكم

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة إلى مرضي الكُلى، وقالت إنه يجب عليهم ضرورة الانتباه إلى العدو الأكبر لها لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على حصة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة، والعمل على رفع التوعية الصحية للمواطن تجاه الأمراض المعدية والغير معدية.

العدو الأكبر لمرضى الكلى

وأوضحت الوزارة أنّ العدو الأكبر لمرضى الكلى هو الملح، محذرة من تناول الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة والأطعمة المملحة كالمخلل، حفاظًا على صحتهم، موضحة الأرقام الخاصة بطوارىء التسمم الغذائي وهي 137 - 16474

التفرقة بين الأسماك الطازجة والأسماك التالفة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التفرقة بين الأسماك الطازجة والأسماك التالفة، مشيرة إلى أن الاسماك الطازجة لون الخياشيم أحمر زاهي وعند قطعها لا يلاحظ أي نزيف دموي بها، وعند وضعها في إناء به ماء تهبط الى القاع، وفيما يتعلق بالأسماك التالفة يكون لون الخياشيم بني أو غامق وعند قطعها يحدث نزيف عبارة عن سائل لونه أحمر داكن ذو رائحة كريهة وعند وضعها في إناء به ماء تطفو إلى الأعلى ويحدث الطفو كذلك في الأسماك المضادة المبيدات.