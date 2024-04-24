حملة مكبرة على الأسواق ومحال الأسماك والدواجن وضبط 20 مخالفة في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذ حملات مكثفة على أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات علي الشوارع في الأحياء، وضبط وإحكام الرقابة على الأسواق مع استعادة الشكل الحضاري والجمالي والإنضباط لشوارع المحافظة وتحقيق سيولة مرورية، خاصة مع قرب استقبال موسم الصيف السياحي وتوافد أعداد من المصطافين وزوار المحافظة.

حملات علي الشوارع وإزالة الإشغالات

ودفع مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم، بحملات مكبرة من إدارات شئون وتحسين البيئة، وتراخيص المحلات وشرطة المرافق علي المحال التجارية بوسط المدينة أسفرت الحملات عن ضبط 20 مخالفة والتحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة، التي تحتل الأرصفة، وتعيق أعمال سير المرور والمشاة لأهالي مرسى مطروح والزايرين، وتلوث البيئة في الأحياء بالشوارع والميادين، بعد تكرار التنبيه عليهم، بعدم إشغال الطريق والأرصفة، التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة.

حملات علي محلات الأسماك والدواجن

وجرى تنظيم حملة والمرور على شارعي شكري القوتلي والقاضي، للرقابة علي محلات الدواجن والأسماك ومحلات السيوية، لضبط المخالفين ورفع إشغالات الطريق المخالفة وتحرير محاضر للمخالفات.

رفع القمامة ونقلها المدفن الصحي بمطروح

كما تابع محافظ مطروح جهود مجلس مدينة مرسى مطروح في أعمال النظافة العامة من خلال الأعمال اليومية للمدينة بالأحياء التي تقوم برفع 400 طن قمامة يومياً، ونقلهم إلي الأماكن المخصصة في المدفن الصحي تحت إشراف البيئة بالمحافظة.