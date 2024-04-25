كيف تقي نفسك من الإصابة بضربات الشمس؟.. نصائح مهمة من «الصحة»

الحرارة الشديدة والتقلبات الجوية التي يصاحبها نشاط في الرياح والأتربة، تجعل الأشخاص عرضة للإصابة بضربات الشمس والنوبات التنفسية، وللوقاية من أزمات ارتفاع درجات الحرارة، قدّمت وزارة الصحة والسكان عدّة نصائح تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وبينها ارتفاع درجات الحرارة.

طرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري

- إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة بسبب مرض معين فعليك الامتناع عن التعرض للشمس.

- تقليل تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول ما يتسبب في فقد الأملاح المهمة بالجسم ويؤدي إلى الدوار والجفاف.

- إبعاد الأطفال عن اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين.

أعراض ضربة الشمس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض ضربة الشمس، كما يلي.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- احمرار الوجه.

- جفاف في الجلد.

- التهاب في العين.

- إجهاد عام يصاحبه صداع.

- الشعور بدوار مع القيء.

كيفية الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة

وقدّمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعلميات للوقاية من ارتفاع درجة الحرارة، كما يلي.

- شرب المياه والسوائل بكمية كافية.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

- تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة.