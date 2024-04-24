«الصحة» تحذر من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.. وتقدم 7 نصائح للوقاية

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ودعت إلى اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح للوقاية من المضاعفات الصحية المحتملة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالنهوض بالصحة العامة.

7 تعلميات للمواطنين بشأن ارتفاع درجة الحرارة

وجاءت التعلميات والنصائح التي حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- ضرورة الإكثار من تناول المياه للحفاظ على ترطيب الجسم من الجفاف.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

- ارتدِاء ملابس فضفاضة فاتحة اللون، مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.

- ارتداء قبعة وواقيا من الشمس، للحماية من الآثار السلبية التي تنعكس على صحة الجسم.

- الاهتمام بتناول الفاكهة والخضراوات.

- الاستحمام بالماء البارد، للتخلص من رائحة العرق، ومنح جسمك الترطيب اللازم.

- على أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى.

الفئات الأكثر عرضة للتعرض لمضاعفات صحية

وأوضحت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، هي أصحاب الأمراض المزمنة وصغار السن والرضع، لذلك ينصح بضرورة عدم الخروج من المنازل، والحرص على الحصول على الأدوية في مواعيدها، وحال الخروج لا بد من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.