وزيرة التعاون الدولي تتابع مع السفير الياباني موقف المشروعات الإنمائية المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في اليابان، وكاتو كين المدير التنفيذي لمكتب جايكا في القاهرة وعدد من مسؤولي الجانب الياباني، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة وتطوير التعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل العديد من المشروعات القومية المهمة التي تخدم القطاعات التنموية المختلفة.

وبحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار الشراكة المصرية اليابانية، من بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى ومشروعات الري والمتحف المصري الكبير، ومستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش.

استمرار التعاون البناء بين البلدين

من جانبه، أكد السفير الياباني الحرص على استمرار التعاون البناء بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في مصر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون الثنائي المستقبلية في ضوء الأولويات المشتركة، وحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي، إذ تمت مشاركة عدد من برامج التعاون في المجال الثقافي، وكذلك دعم جهود الأمن الغذائي تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، فضلًا عن دعم التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بتمكين ذوي الهمم في ظل ما توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة الخدمات وتمكين ذوي الهمم.

تنظيم حوار السياسات المصري الياباني السنوي

كما تطرقت المناقشات إلى بدء التنسيق لتنظيم حوار السياسات المصري الياباني السنوي لبحث أولويات الحكومة المصرية، واستراتيجة المساعدات التنموية اليابانية للعام 2024-2025، والتنسيق لانعقاد الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المقرر تنظيمه في اليابان منتصف العام الجاري.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، والإشارة إلى الجهود الإصلاحية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتسهيلات المتاحة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر مما يساهم بجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في قطاعات الدولة المختلفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا وتحسين الصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.