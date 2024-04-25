وزيرة التخطيط تشيد بمدينة «طربول» الصناعية وتوجه بدعم المشروعات الصغيرة

عقدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع مهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية، بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

اطلاق مبادرة «صنع» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي بداية الاجتماع، استعرض المهندس شريف حمودة، وفريق عمل مدينة طربول الصناعية، أهم ما تحقق في إنشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتمّ افتتاحها في المدينة إلى 1500 مصنع وإطلاق مبادرة «صنع» لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لأصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم إلى 10 آلاف مصنع خلال العام الجاري.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

كما استعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تمّ تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل الى 15 مليار دولار، كما قدم عرضا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية.

تعميق الشراكة مع القطاع الخاص

وأشادت وزيرة التخطيط، بما تمّ تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة أنها تمثل تحقيقا واضحا لما تهدف إليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي.

شراكة بين صندوق مصر السيادي ومدينة طربول

كما وجهت وزيرة التخطيط بوضع تصور لبناء شراكة بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية ومدينة طربول، والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما وجهت بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية.