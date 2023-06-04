مجدي غازي: طربول أول مدينة صناعية خضراء في مصر

قال المهندس مجدي غازي، الرئيس التنفيذي لمدينة طربول إن المدينة هي أول مدينة صناعية خضراء في مصر، مؤكدا أن غالبية الاستثمارات بمدينة طربول تتركز في القطاعات الهندسية ومواد البناء والغذاء والسيارات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آخر المستجدات بالمدينة بحضور المهندس شريف حمودة، أن المشروع يحظى باهتمام بالغ من جانب المستثمرين، إذ تضم المدينة أكثر من 12 منطقة صناعية؛ منها وادي تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركز الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك، وغيرها من الصناعات المتنوعة، إذ تتميز المدينة بالتكامل ما بين كل الاحتياجات التي تدعم وجود كل الصناعات وحياة أصحابها، في نفس الوقت، وهي خطوة إيجابية لدعم بيئة الاستثمار في مصر، إذ من المخطط أن تستوعب المدينة الجديدة، مليون مواطن، لأنها ليست مقتصرة على إنشاء مناطق صناعية فقط، ولكن هناك مناطق صناعية وأخرى تعليمية وصحية خضراء، وغيره من المشروعات الخضراء الذكية المستدامة.

وتابع أنه من المقرر أن تحل المدينة على خريطة الصناعة العالمية، كأول وأكبر مدينة صناعية تكنولوجية ذكية خضراء مستدامة في مصر، ومن المتوقع أن تساهم في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، ومن المنتظر توفير آلاف فرص العمل للشباب، بشكل مباشروغير مباشر، كما أنها تساهم في رفع معدلات التصدير للخارج.

شريف حمودة: نسعى بكل طاقتنا لعقد شراكات قوية

ومن جانبه، قال شريف حمودة: «نسعى بكل طاقتنا لعقد شراكات قوية، مع عدد من الشركاء، والشركات العالمية؛ للانتهاء من تأسيس البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة النظيفة للمرحلة الأولى بمدينة طربول، وتجهيزها ببنية تحتية تناسب معايير الاستدامة والتنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتوطينها بهدف جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر».

وقال شريف حمودة، إن الدولة لم ولن تتكلف مليما واحدا من إنشاء مدينة طربول، لأنها ببساطة شديدة تمول ذاتيا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، قال الدكتور محمود الجرف الاستشاري العام لمدينة طربول، إن المدينة ستقضي على كل المشكلات التي كانت موجودة في المناطق الصناعية، إذ زرنا جميع المناطق الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، واكتشفنا كل العيوب لتلافيها في مدينة طربول، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة نقلة نوعية للصناعة الاستثمار والحياة بشكل عام في مصر.

مدينة «طربول» على مساحة 109 ملايين متر مربع

وتقع مدينة «طربول» على مساحة 109 ملايين متر مربع باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات دولار، وتربط محافظات الصعيد بالوجه البحري نظرا لوقوعها على طريق الصعيد الحر، بجوار الدائري الإقليمي، وقريبة جدا من الدائري الأوسطي، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذها على 7 مراحل.