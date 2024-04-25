وكيل «زراعة الشرقية» يخبر الفلاحين بسعر ضمان القطن للتوريد.. ويرد على أسئلتهم

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم إبلاغ المزارعين بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري، بقيمة 12 ألف جنيه للقنطار عند التوريد.

ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن

وأشار طلعت، إلى تنفيذ مديرية الزراعة بالتعاون مع معهد بحوث القطن، ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف «جيزة 97»، لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق في حضور الدكتور مصطفى حسني عرابي من معهد بحوث القطن، والمهندسة منى فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.

توصية بضرورة معالجة الأرض القلوية

أضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه خلال الندوة تمت التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية، وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وكذلك وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

وأكد أن محافظة الشرقية لا تألوا جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة، للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.