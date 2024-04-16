«الشيوخ» يحيل دراسة عن تطوير زراعة القطن إلى الحكومة لتفعيل توصياتها

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، والمقدم من النائب محمد السباعي إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه وتفعيل التوصيات الصادرة بشأنها.

5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن

وأكّد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أنَّ القطن المصري يقف على قمة جودة القطن في العالم، إذ يعد رقم واحد على مستوى العالم في معيار الجودة، ورقم 2 عالميا على مستوى حجم الإنتاج.

وتابع عبدالعظيم: كنا نزرع 2 مليون فدان قطن، وبالرغم من تراجع المساحة المنزرعة، إلا أن إنتاجنا يمثل 20% من الإنتاج العالمي، من القطن طويل التيلة على مستوى العالم، وهي نسبة جيدة.

وأشار عبدالعظيم خلال الجلسة العامة، إلى أنَّ هناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، في مقدمتهم الهند، التي تنتج نحو 25%، من حجم الإنتاج العالمي.

فيما أكّد الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أنَّه تمّ عمل خريطة صنفية عن القطن كل عام بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وبينها جمعية مصدري القطن وغرفة الصناعات النسيجية.

الاحتياجات من القطن الخام

وقال إنَّ الخطة تتضمن يتمّ التعرف على الاحتياجات من القطن الخام، وبالتالي يتم التنسيق من أجل زراعة المطلوب، موضحًا أنَّه صدَر قرار وزاري بشأن تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية.

وأوضح أنَّه يتمّ فرز القطن وتحديد الرتب، لتشجيع الشركات على شراء الأقطان حسب الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ الأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تسهم في رفع جودة أصناف القطن، من خلال الاهتمام بالإرشاد الزراعي.