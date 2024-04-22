7 أخطاء يومية تتلف الشعر وتسبب تساقطه.. «احذري النوم على وسائد القطن»

دائمًا ما تهتم السيدات والفتيات بشعرهن كونه العلامة الرئيسية التي تدل على أناقتهن وتظهر أنوثتهن، وتتبع البعض روتينًا خاصًا للعناية به، لكن هناك بعض العادات التي تفعلها كثيرات تؤدي إلى تلف بوصيلات الشعر وتساقطه، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ونستعرض فيما يلي، 7 عادات خاطئة تسبب تلف الشعر وتساقطه ويجب الابتعاد عنها تماما مع الحرص على اتباع روتين يومي للعناية به، وفق ما ذكره خبراء التجميل حسب «ذا صن».

النوم على وسائد من القطن

1- النوم على وسائد من القطن يعد من أكبر الأخطاء التي تفعلها أي سيدة، لأنها تمتص الزيوت الأساسية التي تنتج من فروة الرأس بشكل طبيعي لتعزيز الترطيب، وقلتها تعرض الشعر للتكسير بسبب الجفاف، ومن الأفضل لحماية الشعر استبدال أكياس المخدة القطنية بالحريرية.

2- تجفيف الشعر بالمنشفة قد يضر به ويؤدي لتكسيره وتساقطه وتلفه بشكل عام، لأنه حال كان الشعر مبللًا تكون الخصلة مرنة إلى درجة كبيرة وتكون جاهزة للكسر والتجعد أو التقصف.

3- تمشيط الشعر وهو مبلل يتسبب في ضرره بشكل كبير لأنه يكون ضعيفًا جدًا عندما يكون رطبًت، وتمشيطه من الجذر يمكن أن يؤدي لتقصف الأطراف وتساقطه وسحب الخصل من الجذر، ما ربما يتسبب في ظهور بقع صلعاء.

4- الاعتماد على تسريحات الشعر الضيقة مثل «ذيل الحصان» يؤدي إلى تقصف الشعر وتكسيره أو حتى فقدانه بمرور الوقت، ويعرف بـ«ثعلبة الشد» وهو شكل من أشكال تساقط الشعر.

غسل الشعر واستعمال الحرارة

5- غسل شعرك كثيرًا يؤدي إلى تتلفه لأن الإفراط في غسله يزيل الزيوت الطبيعية التي تحميه وتحافظ على نعومته، ويترك شعرك جافًا وهشًا، لأن الشعر الجاف أكثر عرضة للتلف.

6- وضع الكريمات المنعمة والبلسمات على جذور الشعر، يؤدي لتلف شعرك لأنها تكون سميكة وثقيلة وتعمل على انسداد مسام فروة الرأس، ويكون شعرك أكثر عرضة للنمو تحت الجلد وتكوين البصيلات التالفة والزيوت الزائد.

7- استخدامك لأدوات التصفيف بالحرارة كثيرًا يضر بصحة شعرك، لأن الحرارة المتكررة يمكن أنّ تغير من نسبة البروتينات والكرايتين الموجودة في بصيلات شعرك، وينتج عنها خصلات جافة وتكون أكثر عرضة للتلف.