مواقيت الصلاة في الإسكندرية حسب التوقيت الصيفي.. اعرف المواعيد الجديدة

ساعات قليلة ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، حيث تقدم الساعة 60 دقيقة ابتداء من منتصف ليل اليوم، بالتالي تتغير مواقيت الصلاة في الإسكندرية وفقا للتوقيت الجديد، حيث سيكون هناك تعديل لتوقيتات الصلوات الخمس ابتداء من صلاة الفجر المقبل.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في الإسكندرية، وفق ما أعلنتة هيئة المساحة، التي تطبق اعتبارا من غد الجمعة، تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس، في إطار خدماتها للمواطنين .

مواعيد الصلاة بالتوقيت الصيفى

تحددت مواعيد الصلاة في الإسكندرية وفق التوقيت الصيفي الجديد، في إطار ما أعلنتة هيئة المساحة، كالتالي:

الفجر: 4:44 صباحا.

الشروق: 6:19 صباحا.

الظهر: 12:57 ظهرا.

العصر: 4:35 مساء.

المغرب: 7:35 مساء.

العشاء: 9:00 مساء.

مواقيت الصلاة في آخر أيام التوقيت الشتوي بالإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية باعتباره آخر أيام التوقيت الشتوي كالتالي:

صلاة الفجر: 4.44 صباحا.

الشروق: 5:19 صباجا.

صلاة الظهر: 11:57 ظهرا.

صلاة العصر: 3:35 مساء.

صلاة المغرب: 6:35 مساء.

صلاة العشاء: 8.00 مساء.