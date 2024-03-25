مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024.. اعرف موعد السحور

تشهد مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان 1445، ومواعيد الإفطار والسحور، وعدد ساعات الصيام، اختلافًا طفيفًا مقارنةً بالأمس، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة في إمساكية رمضان 2024، إذ تختلف بعض المواقيت لتأتي مبكرًا مثل موعد أذان الفجر، بينما تأتي أخرى متأخرة مثل موعد أذان المغرب، حيث ترتبط بمواعيد الشروق والغروب.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن»كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024 وموعد الإفطار والسحور والإمساك، بالإضافة إلى موعد شروق الشمس اليوم، وعدد ساعات الصيام اليوم.

وتشير إمساكية رمضان 2024، إلى اختلاف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، إذ تأتي مواعيد أذان الفجر والإمساك والسحور وشروق الشمس مبكرًا بمقدار دقيقة، بينما يأتي موعد أذان المغرب في نفس الموعد، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقة.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024 الموافق نصف شهر رمضان 2024، كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024: يرفع الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024: يرفع الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024: يرفع الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024: يرفع الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024: يرفع الساعة 7:28 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024: تؤدى بعد صلاة العشاء مباشرة أي تبدأ من 7:43 وتختلف من مسجد إلى آخر.

موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024: يبدأ الساعة 5:54 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024، نحو 14 ساعة و3 دقائق، فيما يزداد غدًا بمقدار 3 دقائق دفعة واحدة، ووقت السحور في تمام الساعة 2:08 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:08 صباحًا.