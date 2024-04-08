أول أيام عيد الفطر 2024 في السودان وأماكن الصلاة.. اعرف موعد الإجازة

يهتم المسلمون في السودان بالبحث عن أول أيام عيد الفطر 2024 في السودان وأماكن صلاة العيد، في ظل البحث عن استطلاع هلال شوال.

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، في بيان رسمي، موعد أول أيام عيد الفطر 2024 في السودان، كما أعلن عن أماكن صلاة العيد وعدد أيام العطلة والإجازة الرسمية المدفوعة.

أول أيام عيد الفطر 2024 السودان

تعتمد معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر المبارك بناء على تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين».

وأعلن مجمع الففه الإسلامي بالسودان، أنه بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024، بعد تعذر رؤيا هلال شوال اليوم الإثنين ليكون غدًا هو آخر أيام شهر رمضان.

وكانت العديد من الدول العربية، أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والسودان وقطر والسعودية والكويت والإمارات ولبنان واليمن.

أماكن صلاة العيد في السودان

تكون صلاة العيد في السودان بالمساجد والساحات الكبري، حيث تمتلئ بالمصلين، على أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:47 صباحًا، وذلك بأول أيام عيد الفطر، الأربعاء، الموافق 1 شوال، وفقًا لمركز البحوث الفلكية في دولة السودان.

ويكون توقيت صلاة العيد، شرعًا، بعد شروق الشمس، وارتفاعها قيد رمح أو رمحين، أي بنحو 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، وقد ورد نهي صريح عن الصلاة لحظة طلوع الشمس، وكره جمهور الفقهاء من الشافعية ذلك، والمالكية.

عطلة عيد الفطر في السودان

تبدأ عطلة عيد الفطر في السودان الرسمية بداية من يوم الأربعاء المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.