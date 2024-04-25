مراسل «القاهرة الإخبارية»: هدوء حذر بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ هناك هدوءا حذرا في جبهة جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنّ المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تشهد صعودا وهبوطا باستمرار، ورغم التوتر والتصعيد غير المسبوق خلال اليومين الماضيين إلا أن الجبهة اليوم أهدأ من اليومين السابقين، وكانت هناك عدة غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

سقوط شهداء ومصابين في استهداف منزلا جنوب لبنان

وتابع أنّ حزب الله لم يعلن تنفذ أي عمليات في الجنوب حتى الآن وذلك بعد 5 أيام نفذها في الساعات الماضية ردا على العدوان الإسرائيلي على البلدات اللبنانية في الجنوب، إذ استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا أدى إلى سقوط شهيدين من المدنيين وإصابة 6 آخرين.